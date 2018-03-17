Аваков обещает не пускать граждан РФ в консульства в день выборов

Граждане РФ не будут допускаться в диппредставительства РоSSии для голосования на выборах президента государства-агрессора 18 марта 2018 года.

Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений РоSSийской Федерации на территории Украины — в Киеве , Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», — заявил он.