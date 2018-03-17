Аваков обещает не пускать граждан РФ в консульства в день выборов

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Граждане РФ не будут допускаться в диппредставительства РоSSии для голосования на выборах президента государства-агрессора 18 марта 2018 года.

Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений РоSSийской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», — заявил он.

«Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут», — добавил Аваков.


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