Аваков обещает не пускать граждан РФ в консульства в день выборов
Граждане РФ не будут допускаться в диппредставительства РоSSии для голосования на выборах президента государства-агрессора 18 марта 2018 года.
Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений РоSSийской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», — заявил он.
«Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут», — добавил Аваков.
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Политика
17.03.2018 09:16