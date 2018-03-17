Климкин выступает за минимизацию экономических отношений с Россией

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна минимизировать торгово-экономические отношения с Россией .

Об этом он сказал журналистам в пятницу, 16 марта, передает «Интерфакс-Украина» .

«В общем смысле экономическое сотрудничество со страной-агрессором должно быть минимизировано», — сказал он.

По словам министра иностранных дел, невозможно говорить об эффективном экономическом сотрудничестве со страной-агрессором, которая нарушила свои обязательства по договору о зоне свободной торговли и блокирует украинские товары и транзит.

Климкин добавил, что сейчас Украина также проводит анализ договоров, в том числе, о пенсионном обеспечении или взаимном признании дипломов, чтобы украинцы и в дальнейшем могли бы ими пользоваться.

«Договор (о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ — ред.) нарушался Россией еще до 2014 года… РоSSия последовательно этот договор нарушала», — заявил он.

Климкин добавил, что этот договор в его нынешнем виде не работает и является просто насмешкой.