Климкин выступает за минимизацию экономических отношений с Россией
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна минимизировать торгово-экономические отношения с Россией.
Об этом он сказал журналистам в пятницу, 16 марта, передает
По словам министра иностранных дел, невозможно говорить об эффективном экономическом сотрудничестве со страной-агрессором, которая нарушила свои обязательства по договору о зоне свободной торговли и блокирует украинские товары и транзит.
Климкин добавил, что сейчас Украина также проводит анализ договоров, в том числе, о пенсионном обеспечении или взаимном признании дипломов, чтобы украинцы и в дальнейшем могли бы ими пользоваться.
«Договор (о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ — ред.) нарушался Россией еще до 2014 года… РоSSия последовательно этот договор нарушала», — заявил он.
Климкин добавил, что этот договор в его нынешнем виде не работает и является просто насмешкой.
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