Швеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Ранее Швеция посредничала в переговорах по делу заключенного в КНДР американского студента Отто Уормбира.
В преддверии запланированной встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном на роль посредника в их конфликте претендует Швеция. С таким предложением шведский премьер-министр Стефан Лёвен выступил в пятницу, 16 марта, в Берлине в ходе встречи со своей германской коллегой Ангелой Меркель, передает Немецкая волна.
"Мы все время повторяли, что с удовольствием готовы выступить в качестве посредника", - заявил Лёвен, подразумевая конфликт вокруг ядерной программы Пхеньяна.
Меркель в свою очередь заявила, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем, и она рада "любым имеющимся каналам для переговоров, в частности, тем, которые организованы Швецией".
Ранее в тот же день Лёвен вместе с главой шведского МИДа Маргот Валльстрём встретился в Стокгольме с министром иностранных дел КНДР Ли Ёном Хо. Темой встречи, по данным шведской стороны, стали денуклеаризация корейского полуострова и предстоящие переговоры Трампа с северокорейским лидером.
Ранее в марте президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести прямые переговоры. Встреча планируется в мае.
В 1975 году Швеция открыла посольство в КНДР, которое в настоящее время представляет дипломатические интересы также США, Канады и Австралии. Ранее Швеция посредничала в переговорах по делу американского студента Отто Уормбира, который был приговорен в КНДР к 15 годам каторжных работ за кражу пропагандистского плаката из гостиницы, а затем освобожден и передан американским властям. Уормбир впал в кому при невыясненных обстоятельствах, когда находился в заключении, и скончался в июне 2017 года.
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