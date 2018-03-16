Швеция претендует на роль посредника между США и КНДР

Ранее Швеция посредничала в переговорах по делу заключенного в КНДР американского студента Отто Уормбира.

В преддверии запланированной встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном на роль посредника в их конфликте претендует Швеция. С таким предложением шведский премьер-министр Стефан Лёвен выступил в пятницу, 16 марта, в Берлине в ходе встречи со своей германской коллегой Ангелой Меркель, передает Немецкая волна.

"Мы все время повторяли, что с удовольствием готовы выступить в качестве посредника", - заявил Лёвен, подразумевая конфликт вокруг ядерной программы Пхеньяна.

Меркель в свою очередь заявила, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем, и она рада "любым имеющимся каналам для переговоров, в частности, тем, которые организованы Швецией".

Ранее в тот же день Лёвен вместе с главой шведского МИДа Маргот Валльстрём встретился в Стокгольме с министром иностранных дел КНДР Ли Ёном Хо. Темой встречи, по данным шведской стороны, стали денуклеаризация корейского полуострова и предстоящие переговоры Трампа с северокорейским лидером.

Ранее в марте президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести прямые переговоры. Встреча планируется в мае.