Полиция Закарпатья перешла на усиленный режим работы

В области проходят массовые мероприятия в связи с годовщинами Карпатской Украины и национальной революции Венгрии.

К охране гражданского порядка в Закарпатской области привлекли полтысячи полицейских. На въездах и выездах из области усилили меры безопасности и проверку.

Об этом сообщил представитель Национальной полиции в Закарпатской области Владимир Павлюх, передает Громадське.

"Всю эту неделю полиция работает в усиленном варианте несения службы, который продлится до 18 марта включительно", - сказал Павлюх.

По его словам, правоохранители находятся в местах, где происходят массовые мероприятия.

"В частности, они начались вчера: в Ужгороде праздновали 79-ю годовщину Карпатской Украины. Соответствующие мероприятия прошли и в Хусте на Красном поле и в других городах области. В тот же день венгры праздновали годовщину своей национальной революции, где тоже присутствовало значительное количество людей, где были гости и из-за границы, правоохранители и там обеспечили соблюдение правопорядка", - сказал он.

Павлюх добавил, что в каждом отделении полиции создали усиленные дополнительные следственно-оперативные группы, которые готовы прибыть в любой регион для наведения правопорядка.

"Правоохранители на стационарных постах полиции, которых несколько в области, проверяют практически весь автотранспорт, въезжающий на территорию области, в первую очередь, иногородний", - отметил представитель полиции.

Накануне сообщалось, что на дорожной станции "Нижние Ворота" в Закарпатской области задержали несколько машин с битами, ножами и балаклавами.

В ночь на 16 марта в городе Берегово неизвестные разбили стекла на девяти автомобилях с венгерскими номерами.