Сенцов сообщил, что его "здоровье теряется медленно, но безвозвратно"

У него крошатся зубы и выпадают волосы.

Осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов прислал письмо, в котором пишет об ухудшении состояния здоровья.

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан.

"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", - написала в Facebook.

В конце февраля Каплан сообщала, что Сенцова вывезли из колонии Лабытнанги. Но позже она опровергла эту информацию.

В 2015 году роSSийский суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По версии следствия, он создал в Крыму сообщество, которое устроило два нападения и готовило еще два.