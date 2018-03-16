Сенцов сообщил, что его "здоровье теряется медленно, но безвозвратно"
У него крошатся зубы и выпадают волосы.
Осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов прислал письмо, в котором пишет об ухудшении состояния здоровья.
Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан.
"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", - написала в Facebook.
В конце февраля Каплан сообщала, что Сенцова вывезли из колонии Лабытнанги. Но позже она опровергла эту информацию.
В 2015 году роSSийский суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По версии следствия, он создал в Крыму сообщество, которое устроило два нападения и готовило еще два.
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