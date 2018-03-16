Первая тысяча судей завершила сдавать экзамены, - ВККС

ВККС планирует проверить всех судей Украины до конца года.

988 судей местных и апелляционных судов сегодня завершили сдавать экзамены в рамках квалификационного оценивание на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей.

ВККС определила результаты экзамена 332 судей. Среди них пятеро его не сдали (один судья апелляционного хозяйственного суда и четыре - апелляционных судов). Остальные допущены к следующему этапу - собеседованию и исследованию судейского досье, что начнется 23 марта. Для успешного прохождения оценки судья должен набрать 2/3 с 1000 баллов.

Экзамены для этой группы судей длились с 14 февраля по 15 марта. Среди судей местных судов экзамен сдавали: 291 судья общих судов; 55 судей хозяйственных судов; 56 судей окружных административных судов. Среди судей апелляционных судов: 392 судьи общих судов; 35 судей хозяйственных судов; 113 судей административных судов. 46 судей, которые не пришли на экзамен по уважительным причинам, будут сдавать его позже.

Следующая группа из 1790 судей начала сдавать экзамены 22 февраля этого года. Ранее квалификационное оценивание уже прошли 500 судей. Следовательно, его должны пройти еще 5200 судей со всей Украины. Комиссия планирует завершить проверку всех судей до конца этого года.

Напомним, квалифоценивание в рамках судебной реформы является обязательным для всех 5700 судей местных и апелляционных судов страны. По результатам определяется способность судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде. Отказ от оценки или неуспешная сдача экзаменов является причиной для увольнения судьи.

Экзамен состоит из анонимного тестирования на знание права и практического задания на умение писать логические и мотивированные судебные решения. Кроме того, в рамках этой процедуры исследуются судейские досье и судьи проходят собеседования с членами ВККС. За таким же принципом был сформирован новый Верховный Суд.