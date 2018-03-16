Луценко берет под личный контроль расследование о возможном уклонении "Новой почты" от уплаты налогов

На следующей неделе генпрокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей компании.

Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", - написала она в фейсбуке.

Сарган сообщила, что на следующей неделе Луценко заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будут получены, уголовное производство будет закрыто", - добавила она.

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