Умеров предложил не признавать президентство Путина из-за "выборов" в Крыму
Если мир не признает Крым территорией РоSSии, то есть все основания не признать результаты выборов в целом по стране.
Проведение Россией президентских выборов и в оккупированном Крыму является основанием для мирового сообщества не признавать будущее президентство Владимира Путина.
Об этом во время симпозиума в Европейском коллегиуме Натолин в Варшаве под названием "Революция, война и ее последствия" заявил крымскотатарский активист, бывший узник Кремля Ильми Умеров, сообщает Укринформ.
"Через два дня в РоSSии состоятся выборы, в которых предполагается и участие Крыма. Если мир не признает Крым территорией РоSSии, если мир продолжает считать Крым частью Украины, то есть все основания не признать результаты выборов в целом по стране", - заявил Умеров.
Он добавил, что таким образом будет основание не признавать очередное будущее президентство Путина.
Умеров также отметил, что "серьезным имиджевым ударом" по РоSSии был бы отказ многих стран участвовать в Чемпионате мира по футболу в РоSSии в этом году.
Напомним, что выборы президента РоSSии состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно социологическим опросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник - коммунист Павле Грудинин набирает меньше 10%.
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