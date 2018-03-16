Порошенко подписал закон о возобновлении кредитования бизнеса на Донбассе
Рада приняла закон 21 декабря.
Президент Петр Порошенко подписал закон, восстанавливающий возможность заемного финансирования малого и среднего бизнеса на территориях Донбасса, где проводится операция Объединенных сил. Закон "О внесении изменений в закон "О временных мерах на период проведения АТО" был принят Верховной радой 21 декабря 2017 года.
"Подписал закон, который снимает введенные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил, которая подконтрольна Украине", - написал Порошенко в Twitter.
Во время принятия этого законопроекта (№7338) 21 декабря 2017 года народный депутат Максим Ефимов (фракция БПП) пояснил, что три года назад было принято решение о введении моратория на взыскание по договорам ипотеки и залога, а также заблокирована возможность заключения новых договоров для банков на территории Донецкой и Луганской областей.
По его словам, если тогда это было целесообразно, то теперь это стало преградой для получения новых кредитов по договорам ипотеки, поскольку запрещено взыскание заложенного имущества, в том числе и на подконтрольной территории, отмечает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что банки по-прежнему будут лишены возможности в одностороннем порядке менять условия и выводить активы из-под действия моратория.
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