Глава МИД Британии отказался пожать руку роSSийскому послу

"Всем своим видом Джонсон продемонстрировал свое возмущение политикой РоSSии".

Глава МИД Британии отказался пожать руку роSSийскому послу
Борис Джонсон

Глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с послом РоSSии Александром Яковенко в соответствии с "британским протоколом" не пожал ему руку. Об этом рассказал сам роSSийский дипломат, передает РИА Новости.

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой РоSSии. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - сказал Яковенко.

Посол подчеркнул, что отнесся к этому спокойно.

"Для меня разговор с министром, даже по такому для них неприятному поводу - это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать", - добавил дипломат.

Ранее глава МИД Британии заявил о личном приказе Путина отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.


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