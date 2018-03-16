Глава МИД Британии отказался пожать руку роSSийскому послу
"Всем своим видом Джонсон продемонстрировал свое возмущение политикой РоSSии".
Глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с послом РоSSии Александром Яковенко в соответствии с "британским протоколом" не пожал ему руку. Об этом рассказал сам роSSийский дипломат, передает РИА Новости.
"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой РоSSии. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - сказал Яковенко.
Посол подчеркнул, что отнесся к этому спокойно.
"Для меня разговор с министром, даже по такому для них неприятному поводу - это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать", - добавил дипломат.
Ранее глава МИД Британии заявил о личном приказе Путина отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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