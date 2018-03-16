Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии

Санкции являются эффективным инструментом давления на РоSSию, и их нужно усилить и на энергетический сектор.

Об этом во время симпозиума в Европейском Коллегиуме Натолин в Варшаве под названием «Революция, война и ее последствия» заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, передает собственный корреспондент Укринформа .

«Если бы санкции в отношении РоSSии не были эффективными, то никто в РоSSии не требовал бы их отменить. Нормандский формат определяет ценные рамки, которые дают Совету ЕС возможность продолжать санкции против РоSSии. Они невыгодны ЕС также, в частности и Франции, но они влияют на роSSийскую экономику… Сейчас их нужно расширить также и на энергетический сектор», — заявил Олланд.

Он обратил внимание, что есть страны, которые выступают против расширения санкций на роSSийскую энергетику, поэтому они на данный момент еще не введены.

Олланд выразил опасение, что внутри стран ЕС может нарастать разделение, и часть Сообщества будет хотеть снять санкции с РФ . Однако, экс-президент подчеркнул: пока действует «Нормандский формат» и существуют Минские договоренности, до тех пор Совет ЕС будет иметь основания удерживать санкции против РФ .

Олланд подчеркнул, что РоSSия намеревается удержать нынешней статус-кво и «заморозить» конфликт как в Украине, так и в других странах, где они существуют. По его убеждению, президент РФ Владимир Путин хочет сохранить влияние на будущее Украины, но он не понимает привязанность Украины к Европе.

“В его интересах — сохранить нынешнее состояние, но международное сообщество не должно соглашаться на ситуацию, которая сложилась», — заявил Олланд.

Экс-президент Франции признал, что баланс Минских договоренностей не является однозначным, однако их выполнение позволило избежать еще большего количества жертв на востоке Украины.

«Дорожная карта (Минские договоренности) позволяет европейцам обращаться к Путину и требовать от него выполнения Минска», — констатировал бывший президент Франции.

По убеждению Олланда, нужно иметь средства давления на Кремль, чтобы Москва начала выполнять свои международные обязательства. По его словам, это должна быть не только политическая дискуссия и дипломатия, но и сила — санкции, военная помощь, расторжение энергетических соглашений.

«Силовое влияние должно быть, поскольку в ином случае одна только политика не поможет», — констатировал Олланд.

Экс-президент Франции подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы восстановить территориальную целостность Украины.