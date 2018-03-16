"Газпром" должен Украине $8,5 миллиарда, - Гройсман

"Наши действия - принудительно взыскать средства, применяя международные процедуры".

РоSSийский "Газпром" должен Украине согласно различных судебных приговоров 8,5 млрд долларов.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"Газпром" нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 млрд долларов", - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что РоSSия демонстрирует пренебрежение международным правом.

"Но наши действия - принудительно взыскать средства, применяя международные процедуры", - заявил глава правительства.

Напомним, в рамках спора о поставках газа в Украину "Газпром" добивался взыскания с "Нафтогаза" просроченной задолженности за газ, поставленный в 2013-2014 годах, а также штрафа за недобор газа по правилу take or pay ("бери или плати") на общую сумму в $56 млрд.

В декабре прошлого года Стокгольмский суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" лишь $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года). Вдобавок арбитры освободили "Нафтогаз" от обязательства закупать у "Газпрома" по правилу take or pay по 52 млрд куб. м. в год, сократив объем закупок до 5 млрд куб. м.

28 февраля 2018 года было обнародовано решение Стокгольмского суда по транзитному спору. Суд постановил, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.

Таким образом, по результатам двух вердиктов "Газпром" остался должен "Нафтогазу Украины" около $2,6 млрд.