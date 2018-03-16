Порошенко заявил о завершении АТО и начале операции Объединенных Сил
В ходе АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса.
Президент Петр Порошенко заявил о завершении Антитеррористической операции и переходе к операции Объединенных сил.
Об этом сообщил во время выступления перед военными ВСУ в Луганской области, передает УНИАН.
Президент отметил, что в ходе АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса.
"В августе (2014 года - ред.) началась вооруженная агрессия против нашего независимого государства. Наши героические силы удержали освобожденные Славянск, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск, Константиновка, восстановили там государственный суверенитет... АТО - это самое главное, чем мы всегда должны гордиться. Именно потому, что АТО уверенно приближалась к быстрому и победному завершению, РоSSия и бросила свои регулярные подразделения на помощь вышколенным наемникам - боевикам", - подчеркнул Порошенко.
Президент поблагодарил парламент за то, что депутаты поддержали его законопроект.
"Теперь уже и юридически АТО завершается. Я очень благодарен Верховной Раде Украины за то, что она почти конституционным большинством поддержала мой закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях... Этим законом, где изложена моя стратегия реинтеграции Донбасса в Украине ... мы меняем формат этой операции, руководство переходит к ВСУ, операция (АТО - ред.) изменена на операцию Объединенных сил, в подчинение руководству Объединенных сил переходят представители других воинских формирований, правоохранительных органов, привлеченных к выполнению этих задач, руководство ими возлагается на командующего Объединенными силами", - отметил Порошенко.
Ранее президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева Командующим объединенных сил.
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