Порошенко заявил о завершении АТО и начале операции Объединенных Сил

В ходе АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса.

Президент Петр Порошенко заявил о завершении Антитеррористической операции и переходе к операции Объединенных сил.

Об этом сообщил во время выступления перед военными ВСУ в Луганской области, передает УНИАН.

Президент отметил, что в ходе АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса.

"В августе (2014 года - ред.) началась вооруженная агрессия против нашего независимого государства. Наши героические силы удержали освобожденные Славянск, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск, Константиновка, восстановили там государственный суверенитет... АТО - это самое главное, чем мы всегда должны гордиться. Именно потому, что АТО уверенно приближалась к быстрому и победному завершению, РоSSия и бросила свои регулярные подразделения на помощь вышколенным наемникам - боевикам", - подчеркнул Порошенко.

Президент поблагодарил парламент за то, что депутаты поддержали его законопроект.

"Теперь уже и юридически АТО завершается. Я очень благодарен Верховной Раде Украины за то, что она почти конституционным большинством поддержала мой закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях... Этим законом, где изложена моя стратегия реинтеграции Донбасса в Украине ... мы меняем формат этой операции, руководство переходит к ВСУ, операция (АТО - ред.) изменена на операцию Объединенных сил, в подчинение руководству Объединенных сил переходят представители других воинских формирований, правоохранительных органов, привлеченных к выполнению этих задач, руководство ими возлагается на командующего Объединенными силами", - отметил Порошенко.

Ранее президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева Командующим объединенных сил.