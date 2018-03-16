Порошенко заявил о завершении АТО и начале операции Объединенных Сил

В ходе АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса.

Порошенко заявил о завершении АТО и начале операции Объединенных Сил
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил о завершении Антитеррористической операции и переходе к операции Объединенных сил.

Об этом сообщил во время выступления перед военными ВСУ в Луганской области, передает УНИАН.

Президент отметил, что в ходе АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса.

"В августе (2014 года - ред.) началась вооруженная агрессия против нашего независимого государства. Наши героические силы удержали освобожденные Славянск, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск, Константиновка, восстановили там государственный суверенитет... АТО - это самое главное, чем мы всегда должны гордиться. Именно потому, что АТО уверенно приближалась к быстрому и победному завершению, РоSSия и бросила свои регулярные подразделения на помощь вышколенным наемникам - боевикам", - подчеркнул Порошенко.

Президент поблагодарил парламент за то, что депутаты поддержали его законопроект.

"Теперь уже и юридически АТО завершается. Я очень благодарен Верховной Раде Украины за то, что она почти конституционным большинством поддержала мой закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях... Этим законом, где изложена моя стратегия реинтеграции Донбасса в Украине ... мы меняем формат этой операции, руководство переходит к ВСУ, операция (АТО - ред.) изменена на операцию Объединенных сил, в подчинение руководству Объединенных сил переходят представители других воинских формирований, правоохранительных органов, привлеченных к выполнению этих задач, руководство ими возлагается на командующего Объединенными силами", - отметил Порошенко.

Ранее президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева Командующим объединенных сил.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
РоSSию принудят играть по правилам, - ВолкерРоSSию принудят играть по правилам, - Волкер
Моравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны БалтииМоравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко подписал закон о возобновлении кредитования бизнеса на ДонбассеПорошенко подписал закон о возобновлении кредитования бизнеса на Донбассе
Порошенко призвал Эрдогана не признавать результатов выборов президента РоSSии в КрымуПорошенко призвал Эрдогана не признавать результатов выборов президента РоSSии в Крыму
Порошенко призвал РоSSию "заткнуться и убраться вон"Порошенко призвал РоSSию "заткнуться и убраться вон"
Порошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТОПорошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО
Порошенко назначил Командующего объединенных силПорошенко назначил Командующего объединенных сил
Порошенко съездил в Катериновку и Золотое на линии фронтаПорошенко съездил в Катериновку и Золотое на линии фронта
Глава МИД Британии заявил о личном приказе Путина отравить СкрипаляГлава МИД Британии заявил о личном приказе Путина отравить Скрипаля
Украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год, - ПорошенкоУкраинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год, - Порошенко
Порошенко приветствовал новые антироSSийские санкции СШАПорошенко приветствовал новые антироSSийские санкции США
Порошенко гарантировал сохранение независимости НБУ при СмолиеПорошенко гарантировал сохранение независимости НБУ при Смолие
Последние новости
Подгружаем последние новости