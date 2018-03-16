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В Одессе топ-чиновника миграционной службы поймали на взятке $10 тысяч Двум иностранцам должны были оформить фиктивные браки с гражданками Украины. Фото: facebook.com/LarysaSargan Руководитель Главного управления по работе с иностранцами и лицами без гражданства одесского облуправления Государственной миграционной службы пойман на взятке 10 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке. Чиновник должен был решить вопрос о предоставлении вида на постоянное пребывание на территории Украины двум иностранцам. Он планировал оформить для них фиктивные браки с гражданками Украины. Уголовное производств расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

LB.ua

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