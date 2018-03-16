МВД вывело дополнительные наряды полиции и Нацгвардии на улицы Киева
Усиленное патрулирование будет круглосуточным.
В Киеве с пятницы, 16 марта, усилены меры безопасности, сообщает пресс-служба МВД. На улицы столицы вывели дополнительные усиленные наряды Национальной полиции и Национальной гвардии.
К круглосуточному патрулированию привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.
"Дополнительные усиленные наряды заступают на службу с целью противодействия преступности и недопущению попыток дестабилизации оперативной обстановки. Правоохранители ориентированы на превентивную работу, прекращение правонарушений и мгновенное реагирование на сообщения от граждан", - сказано в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 18 марта, партия "Рух новых сил" проведет марш за отставку Президента Петра Порошенко.
Также в этот день в РоSSии пройдут выборы президента. Украина запретила роSSийским гражданам голосовать в посольстве в Киеве и консульствах в Одессе, Львове и Харькове. Эти дипучреждения будут взяты под охрану полицией и Нацгвардией.
Кроме того, в последние дни народный депутат Надежда Савченко открыто призывала к военному перевороту.
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