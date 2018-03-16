Порошенко призвал РоSSию "заткнуться и убраться вон"

"Наше послание РоSSии такое же, как и слова британского министра обороны".

Президент Петр Порошенко в ходе поездки в зону АТО призвал РоSSию "заткнуться и убраться вон".

"Химическая атака" Кремля в Великобритании – не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание РоSSии такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "Заткнуться и убраться вон", - приводятся слова Порошенко в его твиттере .

Напомним, накануне министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, комментируя намерение Москвы принять ответные меры на высылку роSSийских дипломатов, сказал: "Если честно, РоSSии следует заткнуться и убраться вон".

Обострение отношений между Россией и Британией - следствие отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осужден в РоSSии за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы, но в 2010 году получил убежище в Британии в рамках обмена шпионами.