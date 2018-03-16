США подарили Украине 20 металлоискателей на 1,5 млн грн
Оборудование будет использоваться для проверок транспортной инфраструктуры.
Командование Вооруженных Сил США в Европе и посольство США в Украине передали Государственной специальной службе транспорта Минобороны 20 комплектов металлоискателей Minelab на общую сумму 1,5 млн грн.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Отмечается, что характеристики металлоискателей значительно превышают те, с которыми работают украинские саперы сейчас.
Это оборудование должно повысить оперативность реагирования инженерно-саперных подразделений Госспецтрансслужбы на минно-взрывные риски, качество и безопасность проведения работ по разминированию, снизить опасность для граждан и грузов во время их перевозки и пребывания на объектах транспортной инфраструктуры Украины.
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Политика
16.03.2018 15:06