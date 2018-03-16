Сус получил возможность выйти из СИЗО при уплате 1,2 млн гривен залога
Апелляционный суд смягчил меру пресечения бывшему прокурору.
Бывший заместитель руководителя департамента особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сус, который 13 февраля был взят под стражу, получил возможность выйти под залог 1,2 млн гривен.
Такое решение принял Апелляционный суд Киева, сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на юриста "Центра противодействия коррупции" Андрея Савина.
По решению Печерского районного суда Киева, Сус должен был находиться в СИЗО без возможности выйти под залог. Такая мера пресечения была избрана после того, как он не выполнил условия предыдущей - залог в размере 1,7 млн гривен.
Напомним, что до ноября 2016 года Сус был заместителем начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В СМИ это подразделение ГПУ называют "департаментом Кононенко-Грановского" - якобы он подконтролен этим нардепм от БПП.
Сус был одним из участников конфликта силового конфликта между НАБУ и ГПУ в августе 2016 года.
Прокурора уволили в апреле 2017 года, сейчас его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Уголовного кодекса) и декларировании недостоверных данных (ст.366-1 Уголовного кодекса).
В июле 2017 года Соломенский районный суд Киева избрал для Суса меру пресечения в виде домашнего ареста, но 16 января этот же суд ужесточил меру, назначив залог 1,76 млн гривен и дав пять дней на внесение денег.
Сус не смог внести залог и был отправлен в СИЗО.
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