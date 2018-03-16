Сус получил возможность выйти из СИЗО при уплате 1,2 млн гривен залога

Апелляционный суд смягчил меру пресечения бывшему прокурору.

Бывший заместитель руководителя департамента особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сус, который 13 февраля был взят под стражу, получил возможность выйти под залог 1,2 млн гривен.

Такое решение принял Апелляционный суд Киева , сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на юриста "Центра противодействия коррупции" Андрея Савина.

По решению Печерского районного суда Киева , Сус должен был находиться в СИЗО без возможности выйти под залог. Такая мера пресечения была избрана после того, как он не выполнил условия предыдущей - залог в размере 1,7 млн гривен.

Напомним, что до ноября 2016 года Сус был заместителем начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В СМИ это подразделение ГПУ называют "департаментом Кононенко-Грановского" - якобы он подконтролен этим нардепм от БПП.

Сус был одним из участников конфликта силового конфликта между НАБУ и ГПУ в августе 2016 года.

Прокурора уволили в апреле 2017 года, сейчас его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Уголовного кодекса) и декларировании недостоверных данных (ст.366-1 Уголовного кодекса).

В июле 2017 года Соломенский районный суд Киева избрал для Суса меру пресечения в виде домашнего ареста, но 16 января этот же суд ужесточил меру, назначив залог 1,76 млн гривен и дав пять дней на внесение денег.