Украина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствах

РоSSия не выполнила требование не проводить выборы в Крыму.

Украина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствах
Фото: С14

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений РоSSийской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Туда будут допускаться только лица с дипломатическим статусом.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.

Аваков сообщил, что в пятницу вызвал в министерство временного поверенного в делах РоSSийской Федерации в Украине и сообщил ему об этом.

МВД ссылается на заявление МИД Украины от 21 февраля, в котором говорится, что голосование на выборах президента РоSSийской Федерации в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии, если выборы не будут проводится в оккупированных Крыму и Севастополе.

"На сегодняшний день РоSSийская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений. [...] В этих условиях [...] МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий", - сказано в заявлении МВД.

"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны РоSSии законными требованиями украинской стороны - во избежание провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий – согласно Венской конвенции. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", - добавили там.

МВД обратилось к дипломатам и гражданам РоSSийской Федерации с призывом подчиниться этим требованиям.

Напомним, ранее посольство РФ в Украине сообщило, что на материковой части Украины для голосования роSSийских граждан на выборах президента РФ 18 марта откроют четыре избирательных участка - в посольстве в Киеве и генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе.

Выборы президента РоSSии состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно социологическим опросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник - коммунист Павел Грудинин набирает меньше 10%.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет санкции против организаторов роSSийских выборов в Крыму.


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