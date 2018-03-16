Порошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО

Украина хочет получить план действий по членству в НАТО.

Президент Петр Порошенко распорядился подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят устремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

"Мы будем настаивать на одобрении плана действий по членству Украины в НАТО… Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне Основного закона закрепит наши устремления по вступлению в НАТО, по вступлению в Европейский Союз", - сказал Порошенко в ходе поездки в зону АТО в пятницу, приводит слова президента его пресс-секретарь Святослав Цеголко в фейсбуке.

Напомним, 28 февраля Порошенко сообщил, что закрепление евроатлантических устремления государства в Конституции рассматривается его командой.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики. Его поддержали 276 народных депутатов, тогда как для изменения Конституции необходимо минимум 300 голосов.

Курс на членство в НАТО прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины".

Военная доктрина Украины также предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО.