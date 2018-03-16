Винник: Савченко могла встречаться в Испании с беглым депутатом Онищенко

"В ситуации Нади ехать отдыхать или путешествовать в Испанию немного не с руки".

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко во время своей недавней поездки в Европу могла встречаться в Испании с беглым депутатом Александром Онищенко.

Об этом в комментарии LB.ua сказал депутат Иван Винник.

Он напомнил, что, со слов генпрокурора Юрия Луценко, Савченко находилась в Испании .

"В ситуации Нади ехать отдыхать или путешествовать в Испанию немного не с руки. Поэтому я допускаю, что она в Испании встречалась с Онищенком. Вероятно, она получала от него советы, как ей действовать при рассмотрении снятия депутатской неприкосновенности", - сказал Винник.

По его мнению, скорее всего, ей посоветовали максимально ходить по эфирам в срок, предшествующий рассмотрению ее вопроса в регламентном комитете. "А уже после решать, бежать или нет", - добавил он.