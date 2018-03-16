Винник: Савченко могла встречаться в Испании с беглым депутатом Онищенко
"В ситуации Нади ехать отдыхать или путешествовать в Испанию немного не с руки".
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко во время своей недавней поездки в Европу могла встречаться в Испании с беглым депутатом Александром Онищенко.
Об этом в комментарии LB.ua сказал депутат Иван Винник.
Он напомнил, что, со слов генпрокурора Юрия Луценко, Савченко находилась в Испании.
"В ситуации Нади ехать отдыхать или путешествовать в Испанию немного не с руки. Поэтому я допускаю, что она в Испании встречалась с Онищенком. Вероятно, она получала от него советы, как ей действовать при рассмотрении снятия депутатской неприкосновенности", - сказал Винник.
По его мнению, скорее всего, ей посоветовали максимально ходить по эфирам в срок, предшествующий рассмотрению ее вопроса в регламентном комитете. "А уже после решать, бежать или нет", - добавил он.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.03.2018 13:58
16.03.2018 13:59