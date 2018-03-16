Винник: Савченко могла встречаться в Испании с беглым депутатом Онищенко

"В ситуации Нади ехать отдыхать или путешествовать в Испанию немного не с руки".

Винник: Савченко могла встречаться в Испании с беглым депутатом Онищенко
Иван Винник
Фото: Макс Левин

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко во время своей недавней поездки в Европу могла встречаться в Испании с беглым депутатом Александром Онищенко.

Об этом в комментарии LB.ua сказал депутат Иван Винник.

Он напомнил, что, со слов генпрокурора Юрия Луценко, Савченко находилась в Испании.

"В ситуации Нади ехать отдыхать или путешествовать в Испанию немного не с руки. Поэтому я допускаю, что она в Испании встречалась с Онищенком. Вероятно, она получала от него советы, как ей действовать при рассмотрении снятия депутатской неприкосновенности", - сказал Винник.

По его мнению, скорее всего, ей посоветовали максимально ходить по эфирам в срок, предшествующий рассмотрению ее вопроса в регламентном комитете. "А уже после решать, бежать или нет", - добавил он.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
РоSSию принудят играть по правилам, - ВолкерРоSSию принудят играть по правилам, - Волкер
Моравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны БалтииМоравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии
Блок рекламы


Похожие новости
Луценко внес в ВР представление на снятие неприкосновенности с СавченкоЛуценко внес в ВР представление на снятие неприкосновенности с Савченко
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
Савченко подтвердила, что была в Раде с оружиемСавченко подтвердила, что была в Раде с оружием
Савченко пришла в Раду с несколькими гранатами и "стволом"Савченко пришла в Раду с несколькими гранатами и "стволом"
Савченко перепутала Парубия и Пашинского, говоря о снайперах в гостинице "Украина" Савченко перепутала Парубия и Пашинского, говоря о снайперах в гостинице "Украина"
Савченко заявила, что во время поездки в Европу давала показания против ПорошенкоСавченко заявила, что во время поездки в Европу давала показания против Порошенко
Савченко останется неприкосновенной еще минимум пять днейСавченко останется неприкосновенной еще минимум пять дней
ГПУ внесла в Раду представления на СавченкоГПУ внесла в Раду представления на Савченко
Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасностиРада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности
Савченко: Рубан переправлял оружие для спецопераций ВСУСавченко: Рубан переправлял оружие для спецопераций ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости