Суд восстановил Сенкевича в должности мэра Николаева

Вердикт мотивирован нарушениями процедуры в ходе голосования.

Суд восстановил Сенкевича в должности мэра Николаева
Александр Сенкевич

Центральный районный суд Николаева удовлетворил иск бывшего мэра Николаева Александра Сенкевича (избран от "Самопомощи") к Николаевскому городскому совету об отмене решения о досрочном прекращении его полномочий и постановил, что решение горсовета не соответствует законодательству.

Решение суда в пятницу огласила судья Центрального райсуда Наталья Черенкова, передает издание "Інше ТВ".

Оглашая вердикт, судья напомнила аргументацию истца Александра Сенкевича, настаивавшего на незаконности импичмента. В частности, в регламенте не была точно указана процедура отстранения городского головы. Кроме того, истцу не предоставили возможность предоставить свои аргументы после оглашения проекта решения перед голосованием. Также при проведении тайного голосования регламент был нарушен, поскольку не было установлено наличие кворума. Кроме того, участники голосования могли свободно общаться. Также регламент не предусматривает подписания решения секретарем при действующем голове.

"Нарушены права истца, нарушен принцип верховенства права, нарушены нормы законодательства. В связи с этим иск подлежит удовлетворению", - решил суд.

Вердикт суда вступит в силу, если не будет обжалован в апелляционной инстанции.

Напомним, Николаевский горсовет 5 октября 2017 года признал неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратил его полномочия. Вскоре Сенкевич обжаловал это решение.


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