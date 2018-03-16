Яценюк: "Северный поток-2" поставит Европу в зависимость от компании, которой руководит Кремль и лично Путин

"Возникает вопрос единства в Европейском Союзе: что главное - бизнес, экономика или все же ценности?"

Яценюк: "Северный поток-2" поставит Европу в зависимость от компании, которой руководит Кремль и лично Путин
Фото: nfront.org.ua

"Северный поток-2" - это антиукраинский, антипольский, антисловацкий и антиевропейский проект. Как можно поддерживать проект, по которому РоSSия захватывает энергетический рынок Европейского Союза?", - отметил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк во время Международной конференции «Революция, война и ее последствия» в Варшаве 16 марта.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул необходимость шагов для энергетической безопасности: "Здесь так же возникает вопрос единства в Европейском Союзе: что главное - бизнес, экономика или все же ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран-членов ЕС ".

"Как можно поддерживать проект, по которому роSSийский «Газпром», который не выполняет решения Стокгольмского арбитража, выигранного Украиной, и просто отключает давление газа в украинской трубе, чтобы Украина не справилась с транзитом газа в Европейский Союз? Но Украина справилась. Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год? Как можно поддерживать проект, который полностью ставит Европу в зависимость от одной политической компании, которой руководит не (председатель правления "Газпрома") Миллер, а Кремль и лично Путин. Которая продает не газ, а имеет энергетическое оружие?»

- отметил Яценюк.

"Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что этот проект должен быть остановлен. И мы полагаемся на наших европейских партнеров, ЕС и Европейскую Комиссию в принятии правильного решения. Правильного решения для наших стран, для наших народов и для нашего будущего", - подчеркнул глава "НФ".

Международная конференция «Революция, война и ее последствия», которая проходит в Варшаве, посвящена событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и роSSийской агрессии на Донбассе и их последствий для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й президент Франции Франсуа Олланд, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.


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