Порошенко съездил в Катериновку и Золотое на линии фронта

Катериновка вернулась под контроль Украины несколько месяцев назад.

Президент Петр Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на линии разграничения в Луганской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в фейсбуке.

Катериновка вернулась под контроль Украины несколько месяцев назад.

Как отметила в фейсбуке первый вице-спикер Ирина Геращенрко, в Катериновку не приезжают даже наблюдатели миссии ОБСЕ из-за постоянных обстрелов.

"К нулю несколько сотен метров. Линия соприкосновения фактически проходит по границе поселка. И это очень важно, чтобы жители маленького села, где остаются жить 200 украинцев, среди которых 20 детей, знали, что украинская власть их поддерживает", - написала она.

В Золотом построен контрольно-пропускной пункт через линию столкновения, но из-за постоянных обстрелов он так и не открылся.