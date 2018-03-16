Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения

"Перекись водорода полезна в других медицинских целях, например, для очистки инструментов".

?Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения
Фото: prosluh.com

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает разрушать глубоко укоренившиеся мифы о медицине. Несколько недель назад она заявила, что пробу Манту можно мочить, а в пятницу - что перекись водорода (H2O2) не помогает защитить рану от заражения.

Она подчеркнула, что нет никаких доказательств эффективности 3%-ного раствора перекиси водорода в процессе заживления ран. Также сомнительным является свойство этой жидкости обезвреживать патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая отключает действие H2O2.

"Перекись водорода эффективна для механической очистки раны - то есть с тем же результатом можно промыть ее холодной или теплой проточной водой. Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется, может попасть в сосуды и перекрыть проток крови)", - написала она в фейсбуке.

"Это не отменяет того, что перекись водорода полезна в других медицинских целях, например, для очистки инструментов", - добавила Супрун.

Напомним, что при Супрун была начата реформа здравоохранения Украины. Закон, вступивший в силу в конце января 2018 года, вводит государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу "деньги идут за пациентом". В настоящее время идет подготовка к созданию Национальной службы здоровья Украины - национального страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения.


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