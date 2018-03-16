Глава МИД Британии заявил о личном приказе Путина отравить Скрипаля

"Наши претензии - к Путину и к Кремлю", - заявил Борис Джонсон.

Британия считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

"Мы ничего не имеем против русских. То, что произошло, не приведет к русофобии. Наши претензии - к Путину и к Кремлю, а также к его решению - а мы считаем, крайне вероятно, что это было его решение - применить нервно-паралитический токсин на территории Британии, на территории Европы", - цитирует Джонсона агентство Рейтер.

В 2006 году бывший полковник ГРУ Скрипаль был осужден в РоSSии за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году он получил убежище в Британии в рамках обмена шпионами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Мэй потребовала, чтобы роSSийские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию. РоSSия оставила ультиматум без ответа, после чего Британия объявила о высылке 23 роSSийских дипломатов.

Накануне министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, комментируя инцидент в Солсбери, посоветовал РоSSии "убраться и заткнуться".