Около 20 депутатов досидели до конца рабочего дня Рады в пятницу
Нардепы закончили пленарную неделю с минимальной явкой в зале.
На момент закрытая заседания в пятницу в сессионном зале оставалось не больше 20 народных депутатов из фракций "Самопомощь", "Радикальной партии" и нескольких внефракционных парламентариев, передает корреспондент LB.ua.
Вице-спикер Ирина Геращенко, закрывая заседание, напомнила нардепам о том, что следующая неделя также будет пленарной.
Она также напомнила, что 18 марта в РФ состоятся выборы президента.
"Мы призываем ещё раз Крым не принимать участие в этих фейковых выборах", — отметила она.
Напомним, что проблема с явкой депутатов по пятницах - традиционна для украинского парламента.
Еще в мае 2016 года спикер Андрей Парубий предложил изменить формат работы парламента, согласно которым депутаты будут заседать всего два дня в неделю вместо четырех, как это происходит фактически, потому что в среду и пятницу парламент почти не принимает решений.
Среда, которая сейчас является сокращенным днем с последующей работой депутатов в комитетах, будет полностью отведена для работы в комитетах.
Вместо часа вопросов к правительству, который сейчас проходит в пятницу, планируется проводить в понедельник трехчасовые дебаты с правительством. В пятницу же будет проводиться согласительный совет (сейчас проходит в понедельник).
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16.03.2018 11:11