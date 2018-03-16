Около 20 депутатов досидели до конца рабочего дня Рады в пятницу

Нардепы закончили пленарную неделю с минимальной явкой в зале.

На момент закрытая заседания в пятницу в сессионном зале оставалось не больше 20 народных депутатов из фракций "Самопомощь", "Радикальной партии" и нескольких внефракционных парламентариев, передает корреспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Вице-спикер Ирина Геращенко, закрывая заседание, напомнила нардепам о том, что следующая неделя также будет пленарной.

Она также напомнила, что 18 марта в РФ состоятся выборы президента.

"Мы призываем ещё раз Крым не принимать участие в этих фейковых выборах", — отметила она.

Напомним, что проблема с явкой депутатов по пятницах - традиционна для украинского парламента.

Еще в мае 2016 года спикер Андрей Парубий предложил изменить формат работы парламента, согласно которым депутаты будут заседать всего два дня в неделю вместо четырех, как это происходит фактически, потому что в среду и пятницу парламент почти не принимает решений.

Среда, которая сейчас является сокращенным днем с последующей работой депутатов в комитетах, будет полностью отведена для работы в комитетах.

Вместо часа вопросов к правительству, который сейчас проходит в пятницу, планируется проводить в понедельник трехчасовые дебаты с правительством. В пятницу же будет проводиться согласительный совет (сейчас проходит в понедельник).