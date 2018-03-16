Польша собирается упростить трудоустройство украинцев

Страна намерена бороться за трудовых мигрантов из Украины с Чехией, Словакией и Венгрией.

Польша собирается упростить трудоустройство украинцев
Фото: Wojciech Matusik

Правительство Польши работает над новыми положениями социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов, в частности, из Украины.

Об этом сказал во время XI Форума "Европа-Украина" министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский, передает "Радио Польша".

По его словам, польским фирмам будет проще трудоустроить иностранцев из-за восточной границы страны. Также польское правительство хочет внимательно изучить, в каких регионах и в каких отраслях нужны рабочие, каких компетенций и профессии. Кроме того, новые положения призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.

В свою очередь Анджей Коркус, владелец фирмы по найму иностранцев EWL Group, отметил, что у Польши либеральная миграционная политика, но прохождение всех формальностей занимает длительное время. Предприниматель предложил нанять дополнительных чиновников для выдачи разрешений на работу.

В то же время он предостерег, что хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.

Работа над новой миграционной политикой в Польше продолжается несколько месяцев. Как добавил министр Квециньский, она ускорилась после переформатирования польского правительства. Новые положения будут готовы до летних каникул.

Напомним, по оценкам МИД Украины, сейчас в Польше находится около 1 млн украинцев. Оценка властей Польши выше - министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Беата Кемпа заявила, что В стране сейчас могут находиться более 2 млн мигрантов из Украины.

В прошлом году польские работодатели подали 1,7 млн заявок о намерении трудоустроить граждан Украины, что на треть больше, чем в 2016 году, а с 2014 года этот рост достиг 350%. Впрочем, эта цифра не является тождественной количеству трудоустроенных украинцев (которых меньше).


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