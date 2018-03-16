Украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год, - Порошенко

Президентская чета встретилась с с французским актером Жаном Рено.

Президент Петр Порошенко надеется на производство в Украине не менее 120 кинофильмов в год. Об этом он заявил в ходе встречи с французским актером Жаном Рено, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в четверг Порошенко с супругой Мариной Порошенко встретились с французским актером Жаном Рено, который участвует в украинско-французском фильме "Последний шаг", поддерживаемом средствами государственного бюджета.

Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что на данный момент значительно увеличилось количество фильмов, производимых в Украине. Их количество удвоилось за последние два года.

"Он также отметил, что в 2016 году были сняты и вышли на экраны 35 новых украинских фильмов - это наибольшее количество за время независимости. Глава государства выразил надежду, что украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год", - говорится в сообщении.

Порошенко отметил важность участия Рено в украинско-французском фильме "Последний шаг" и выразил уверенность, что этот новый украинский фильм будет иметь большой успех.

"Ваше участие (в фильме) будет хорошей рекламой для Украины", - сказал Президент.

В свою очередь Рено рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и поражен красотой природы. Актер также считает, что сейчас кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.

Фото: president.gov.ua

"Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю", - отметил актер.

Порошенко отметил, что в прошлом году инициировал изменения в украинское законодательство, которые предусматривают ряд преференций для производства кино в Украине.

Он подчеркнул, что им был подписан закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", который предусматривает новые формы финансовой поддержки развития киноиндустрии в Украине, в частности предоставление государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектом кинематографии при производстве фильма.

Напомним, украинская анимация "Украденная принцесса" за первый уик-энд собрала почти 21,5 млн грн.