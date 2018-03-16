Украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год, - Порошенко
Президентская чета встретилась с с французским актером Жаном Рено.
Президент Петр Порошенко надеется на производство в Украине не менее 120 кинофильмов в год. Об этом он заявил в ходе встречи с французским актером Жаном Рено, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что в четверг Порошенко с супругой Мариной Порошенко встретились с французским актером Жаном Рено, который участвует в украинско-французском фильме "Последний шаг", поддерживаемом средствами государственного бюджета.
Президент отметил, что на данный момент значительно увеличилось количество фильмов, производимых в Украине. Их количество удвоилось за последние два года.
"Он также отметил, что в 2016 году были сняты и вышли на экраны 35 новых украинских фильмов - это наибольшее количество за время независимости. Глава государства выразил надежду, что украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год", - говорится в сообщении.
Порошенко отметил важность участия Рено в украинско-французском фильме "Последний шаг" и выразил уверенность, что этот новый украинский фильм будет иметь большой успех.
"Ваше участие (в фильме) будет хорошей рекламой для Украины", - сказал Президент.
В свою очередь Рено рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и поражен красотой природы. Актер также считает, что сейчас кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.
"Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю", - отметил актер.
Порошенко отметил, что в прошлом году инициировал изменения в украинское законодательство, которые предусматривают ряд преференций для производства кино в Украине.
Он подчеркнул, что им был подписан закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", который предусматривает новые формы финансовой поддержки развития киноиндустрии в Украине, в частности предоставление государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектом кинематографии при производстве фильма.
Напомним, украинская анимация "Украденная принцесса" за первый уик-энд собрала почти 21,5 млн грн.
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