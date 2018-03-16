Депутаты обжалуют назначение Денисовой омбудсменом в Конституционном суде

По их мнению, прежде всего, был нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека.

?Депутаты обжалуют назначение Денисовой омбудсменом в Конституционном суде
Фото: facebook/Людмила Денісова

В Верховной Раде готовят обращение в Конституционный суд для обжалования решения парламента о назначении Людмилы Денисовой уполномоченным по правам человека.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что было нарушение законодательства, было нарушение всех норм, в том числе международных, относительно независимости омбудсмена. Мы будем обращаться, уже сейчас готовим представление, в Конституционный суд относительно нарушения законодательства во время принятия этого решения", - сказал он журналистам в кулуарах парламента.

Депутат пояснил, что, прежде всего, был нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека, который предусматривает, что голосование за омбудсмена происходит тайно, через бюллетени.

Он также отметил, что 6 июня 2017 года истек срок, когда поданные кандидатуры, которые рассматривали в сессионном зале 15 марта, могли быть вынесены на голосование.

Найем также подчеркнул, что Парижские принципы ООН предусматривают, что органы, которые следят за соблюдением прав человека, не должны быть политически ангажированным

"Госпожа Денисова даже не вышла из партии, она приостановила членство в партии", - добавил политик.

Напомним, 15 марта депутат от партии "Народный фронт" Людмила Денисова была избрана новым уполномоченным парламента по правам человека. За нее проголосовали 280 депутатов.

Срок полномочий предыдущего омбудсмена Валерии Лутковской завершился 27 апреля 2017 года. Она была избрана на эту должность в апреле 2012 года.


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