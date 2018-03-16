Двое депутатов получили тюремные сроки за взяточничество в Днепропетровской области

В 2017 году они получили 137 тыс. гривен за изменение целевого назначения земучастка.

?Двое депутатов получили тюремные сроки за взяточничество в Днепропетровской области
Фото: dw.de

Днепропетровский районный суд приговорил к 2 и 3 годам лишения свободы двух депутатов одного из городских советов Днепропетровской области за получение взятки в размере 137 тыс. гривен.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

Суд признал секретаря и члена депутатской комиссии виновными по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц) и приговорил их к 3 и 2 годам тюрьмы соответственно.

Установлено, что в феврале 2017 года к депутатам обратился гражданин с заявлением об изменении целевого назначения и отводе земельного участка для строительства жилого дома.

Должностные лица сообщили о необходимости передать им 137 тыс. гривен за принятие положительного решения по этому вопросу во время сессии горсовета.

Указанные лица были задержаны во время получения всей суммы взятки.

Отмечается, что осужденные полностью признали свою вину.

Напомним, ранее суд приговорил мэра города Сколе Львовской области к 6,5 годам тюрьмы за взяточничество.


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