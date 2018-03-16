Украина инициирует дебаты в ПАСЕ о непризнании выборов президента в РФ

"Сразу после того, как пройдут выборы, наша делегация будет поднимать вопрос о проведении таких дебатов".

Украина инициирует дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы по поводу непризнания выборов президента РоSSийской Федерации в связи с их проведением на оккупированной территории Крыма.

Об этом LB.ua заявил заместитель главы постоянной делегации Украины в ПАСЕ , народный депутат фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский.

"На следующей неделе в Верховной Раде Украины мы будем инициировать голосование за постановление об обращении ко всем международным организациям, включая ПАСЕ , с призывом не признать выборы президента РФ . После этого мы будем инициировать проведение дебатов на уровне ПАСЕ . Сразу после того, как пройдут эти выборы, наша делегация будет поднимать вопрос о проведении таких дебатов. Естественно, мы будем реагировать и ставить этот вопрос в повестку дня Парламентской ассамблеи Совета Европы", — заявил он.

Нардеп отметил, что процедура проведения дебатов не всегда предусматривает принятие официальных документов.

Хотя, с его слов, по итогам дебатов о проведении выборов президента РФ на оккупированной территории Украины, в Крыму, могут быть приняты рекомендации или резолюция ПАСЕ .

Напомним, что выборы президента РоSSии состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно социологическим опросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник - коммунист Павле Грудинин набирает меньше 10%.