Украина инициирует дебаты в ПАСЕ о непризнании выборов президента в РФ

"Сразу после того, как пройдут выборы, наша делегация будет поднимать вопрос о проведении таких дебатов".

Украина инициирует дебаты в ПАСЕ о непризнании выборов президента в РФ
Георгий Логвинский
Фото: Макс Требухов

Украина инициирует дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы по поводу непризнания выборов президента РоSSийской Федерации в связи с их проведением на оккупированной территории Крыма.

Об этом LB.ua заявил заместитель главы постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский.

"На следующей неделе в Верховной Раде Украины мы будем инициировать голосование за постановление об обращении ко всем международным организациям, включая ПАСЕ, с призывом не признать выборы президента РФ. После этого мы будем инициировать проведение дебатов на уровне ПАСЕ. Сразу после того, как пройдут эти выборы, наша делегация будет поднимать вопрос о проведении таких дебатов. Естественно, мы будем реагировать и ставить этот вопрос в повестку дня Парламентской ассамблеи Совета Европы", — заявил он.

Нардеп отметил, что процедура проведения дебатов не всегда предусматривает принятие официальных документов.

Хотя, с его слов, по итогам дебатов о проведении выборов президента РФ на оккупированной территории Украины, в Крыму, могут быть приняты рекомендации или резолюция ПАСЕ.

Напомним, что выборы президента РоSSии состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно социологическим опросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник - коммунист Павле Грудинин набирает меньше 10%.


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