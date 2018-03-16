Климкин: Венгрия вплотную приблизилась к "красной линии"

"Нападение на помещение венгерской сообщества организовала ФСБ".

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Венгрия своими последними заявлениями "вплотную приблизилась к красной линии".

Об этом он заявил в интервью Би-би-си Украина.

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не разговаривают. То, что делает сейчас Венгрия - это сознательная политическая манипуляция или откровенное искажение реальности", - сказал Климкин.

Таким образом он прокомментировал заявления Венгрии, в частности, о необходимости введения наблюдателей ОБСЕ в Закарпатской области.

"Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье", - сказал Климкин.

"Второе нападение на помещение венгерского сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и ушел в Приднестровье. И я не исключаю, что РоSSия попытается еще что-то сделать. Какая миссия нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ ?", - добавил глава украинского МИДа.

Напомним, 10 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о начале постоянного патрулирования сотрудниками мониторинговой миссии ОБСЕ на Закарпатье.

В ответ вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но оснований для введения наблюдателей в Закарпатскую область нет.