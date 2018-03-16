Климкин: РоSSия фактически ведет третью мировую войну, но гибридным способом

"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать роSSийской угрозе".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что РоSSия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами.

Об этом он заявил в интервью Би-би-си Украина.

По его мнению, отравление бывшего роSSийского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери свидетельствует о том, что РоSSия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества.

"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что РоSSия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами. И вопрос не только в том, что РоSSия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна. Это означает, что РоSSия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", - отметил Климкин.

Он также отметил необходимость противодействия роSSийской угрозе

"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной роSSийской угрозе, поскольку РоSSия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира. Мы должны честно сказать, и себе в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы. Это означает, что для нас дополнительные вызовы. И именно такая солидарность, не только на уровне заявлений, для нас очень важна", - отметил глава МИДа.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил отравления в Британии в один ряд с агрессией РоSSии в Украине. Он назвал нападение частью "безрассудного роSSийского поведения, которое продолжается многие годы".

Такое поведение, по словам Столтенберга, включает незаконную аннексию Крыма, военную поддержку сепаратистов на востоке Украины, военное присутствие в Молдове и Грузии против воли этих стран. Он также упомянул о роSSийском "вмешательстве в Черногории и в других районах Западных Балкан".