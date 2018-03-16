Климкин: РоSSия фактически ведет третью мировую войну, но гибридным способом

"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать роSSийской угрозе".

Климкин: РоSSия фактически ведет третью мировую войну, но гибридным способом
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что РоSSия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами.

Об этом он заявил в интервью Би-би-си Украина.

По его мнению, отравление бывшего роSSийского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери свидетельствует о том, что РоSSия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества.

"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что РоSSия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами. И вопрос не только в том, что РоSSия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна. Это означает, что РоSSия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", - отметил Климкин.

Он также отметил необходимость противодействия роSSийской угрозе

"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной роSSийской угрозе, поскольку РоSSия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира. Мы должны честно сказать, и себе в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы. Это означает, что для нас дополнительные вызовы. И именно такая солидарность, не только на уровне заявлений, для нас очень важна", - отметил глава МИДа.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил отравления в Британии в один ряд с агрессией РоSSии в Украине. Он назвал нападение частью "безрассудного роSSийского поведения, которое продолжается многие годы".

Такое поведение, по словам Столтенберга, включает незаконную аннексию Крыма, военную поддержку сепаратистов на востоке Украины, военное присутствие в Молдове и Грузии против воли этих стран. Он также упомянул о роSSийском "вмешательстве в Черногории и в других районах Западных Балкан".


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