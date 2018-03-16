Казармы на полигоне "Широкий лан" готовы на 55%

Завершение работ запланировано на осень 2018 года.

Бригадный лагерь на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области готов на 55%.

Об этом говорится в сюжете военной телерадиокомпании "Бриз".

"Завершили полностью все стены казарм, закончили перекрытия, закончили крыши, на 95% закончили оконные проемы - это то, что мы должны были выполнить до Нового года. После Нового года задача поставлена и выполняется в полном объеме по монтажу сендвич-панелей для утепления помещений и выполнению работ по уплотнению всех стен, закрытию всех щелей по периметру и закрытию оконных проемов наличниками", - рассказал представитель подрядчика Александр Вайнанович.

Проект бригадного городка также включает в себя столовую, КПП, очистные сооружения, котельную, инженерные сети, канализацию.

Завершение работ запланировано на осень 2018 года.

Напомним, что сейчас на полигоне военные проживают в палатках. В марте 2018 года после сильных снегопадов и стремительного потепления палаточный городок затопило жидкой грязью, что спровоцировало большой скандал. 13 марта в результате пожара в одной из палаток погиб военнослужащий, еще семеро пострадали.