Казармы на полигоне "Широкий лан" готовы на 55%
Завершение работ запланировано на осень 2018 года.
Бригадный лагерь на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области готов на 55%.
Об этом говорится в сюжете военной телерадиокомпании "Бриз".
"Завершили полностью все стены казарм, закончили перекрытия, закончили крыши, на 95% закончили оконные проемы - это то, что мы должны были выполнить до Нового года. После Нового года задача поставлена и выполняется в полном объеме по монтажу сендвич-панелей для утепления помещений и выполнению работ по уплотнению всех стен, закрытию всех щелей по периметру и закрытию оконных проемов наличниками", - рассказал представитель подрядчика Александр Вайнанович.
Проект бригадного городка также включает в себя столовую, КПП, очистные сооружения, котельную, инженерные сети, канализацию.
Завершение работ запланировано на осень 2018 года.
Напомним, что сейчас на полигоне военные проживают в палатках. В марте 2018 года после сильных снегопадов и стремительного потепления палаточный городок затопило жидкой грязью, что спровоцировало большой скандал. 13 марта в результате пожара в одной из палаток погиб военнослужащий, еще семеро пострадали.
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16.03.2018 09:34