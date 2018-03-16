Казармы на полигоне "Широкий лан" готовы на 55%

Завершение работ запланировано на осень 2018 года.

Бригадный лагерь на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области готов на 55%.

Об этом говорится в сюжете военной телерадиокомпании "Бриз".

"Завершили полностью все стены казарм, закончили перекрытия, закончили крыши, на 95% закончили оконные проемы - это то, что мы должны были выполнить до Нового года. После Нового года задача поставлена и выполняется в полном объеме по монтажу сендвич-панелей для утепления помещений и выполнению работ по уплотнению всех стен, закрытию всех щелей по периметру и закрытию оконных проемов наличниками", - рассказал представитель подрядчика Александр Вайнанович.

Проект бригадного городка также включает в себя столовую, КПП, очистные сооружения, котельную, инженерные сети, канализацию.

Завершение работ запланировано на осень 2018 года.

Напомним, что сейчас на полигоне военные проживают в палатках. В марте 2018 года после сильных снегопадов и стремительного потепления палаточный городок затопило жидкой грязью, что спровоцировало большой скандал. 13 марта в результате пожара в одной из палаток погиб военнослужащий, еще семеро пострадали.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
BBC: Скрипаля отравили более редким веществом, чем зарин или VXBBC: Скрипаля отравили более редким веществом, чем зарин или VX
Блок рекламы


Похожие новости
Военный погиб, семь получили ожоги из-за пожара на полигоне "Широкий лан"Военный погиб, семь получили ожоги из-за пожара на полигоне "Широкий лан"
В Польше на военном полигоне нашли тела двух человекВ Польше на военном полигоне нашли тела двух человек
Лукашенко: Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на ДонбассеЛукашенко: Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе
США готовы помочь остановить войну на Донбассе, но РоSSия должна выбрать мир, - ВолкерСША готовы помочь остановить войну на Донбассе, но РоSSия должна выбрать мир, - Волкер
США готовы сесть за стол переговоров с КНДР - ПенсСША готовы сесть за стол переговоров с КНДР - Пенс
Минобороны отчиталось о готовности лагеря на Гончаровском полигонеМинобороны отчиталось о готовности лагеря на Гончаровском полигоне
США готовы предложить Британии "привлекательную" торговую сделку после BrexitСША готовы предложить Британии "привлекательную" торговую сделку после Brexit
США готовы снять с РФ часть санкций после выполнения Минских соглашений, - ВолкерСША готовы снять с РФ часть санкций после выполнения Минских соглашений, - Волкер
Украинские военные 27 февраля 2014 года были готовы расстрелять из танков здание Верховного Совета КрымаУкраинские военные 27 февраля 2014 года были готовы расстрелять из танков здание Верховного Совета Крыма
Израиль заявляет, что минимум 10 стран готовы перенести посольство в ИерусалимИзраиль заявляет, что минимум 10 стран готовы перенести посольство в Иерусалим
Последние новости
Подгружаем последние новости