В Берегово ночью разбили стекла 9 авто с венгерскими номерами
Машины с украинскими номерами, припаркованные рядом, остались невредимыми.
Ночью в городе Берегово Закарпатской области неизвестные разбили стекла на девяти автомобилях с венгерскими номерами.
Об этом сообщает Мukachevo.net.
Отмечается, что объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами. Машины с украинскими номерами, припаркованные рядом, остались невредимыми.
"Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня около 6:47 утра, от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел семь поврежденных авто, у которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация, - прокомментировали в закарпатской полиции.
Напомним, в четверг депутат Игорь Мосийчук заявил, что в Закарпатской области планировались погромы венгерских меньшинств, но их удалось предотвратить.
В тот же день полиция области сообщала о задержании нескольких машин с битами, ножами и балаклавами.
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