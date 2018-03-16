В Берегово ночью разбили стекла 9 авто с венгерскими номерами

Машины с украинскими номерами, припаркованные рядом, остались невредимыми.

В Берегово ночью разбили стекла 9 авто с венгерскими номерами
Фото: mukachevo.net

Ночью в городе Берегово Закарпатской области неизвестные разбили стекла на девяти автомобилях с венгерскими номерами.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

Отмечается, что объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами. Машины с украинскими номерами, припаркованные рядом, остались невредимыми.

"Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня около 6:47 утра, от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел семь поврежденных авто, у которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация, - прокомментировали в закарпатской полиции.

Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net

Напомним, в четверг депутат Игорь Мосийчук заявил, что в Закарпатской области планировались погромы венгерских меньшинств, но их удалось предотвратить.

В тот же день полиция области сообщала о задержании нескольких машин с битами, ножами и балаклавами.


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