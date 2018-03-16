В Ираке разбился военный вертолет США

На борту было семь человек.

В Ираке разбился военный вертолет США
Фото: defense.gov

На западе Ирака в четверг разбился американский военный вертолет, на его борту было семь человек, пишет Associated Press.

Крушение вертолета серии Pave Hawk произошло около города Эль-Кайм недалеко от границы Ирака с Сирией.

Ливанское новостное агентство Al Mayadeen сообщило, что все находившиеся на борту погибли, но официального подтверждения пока нет. Пока неизвестно, почему вертолет разбился, источники Al Mayadeen заявили о технической неисправности.

На сайте Центрального командования вооруженных сил США сообщается, что причины крушения устанавливаются.

Напомним, 5 февраля США начали вывод своих войск из Ирака после объявления Багдадом в прошлом году о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).

На конец сентября 2017 года в Ираке находилось 8892 военных США.


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