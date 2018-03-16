В Киеве задержали мужчину, сообщившего о "заминировании" Рады
Им оказался уроженец Донецкой области, 1983 года рождения.
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" здания Верховной Рады.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
Отмечается, что в дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании парламента. На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. После проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было.
Вскоре полиция установила место, откуда поступил вызов.
"Сотрудники уголовного розыска главка полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности выяснили, что звонили со служебного телефона, а звонил в полицию человек, который пользовался этим номером по работе. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, в прошлом году Дарницкий райсуд Киева приговорил гражданина Сирии к четырем годам лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании Верховной Рады.
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