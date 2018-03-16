?В Киеве задержали мужчину, сообщившего о "заминировании" Рады

Им оказался уроженец Донецкой области, 1983 года рождения.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" здания Верховной Рады.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Отмечается, что в дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании парламента. На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. После проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было.

Вскоре полиция установила место, откуда поступил вызов.

"Сотрудники уголовного розыска главка полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности выяснили, что звонили со служебного телефона, а звонил в полицию человек, который пользовался этим номером по работе. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.