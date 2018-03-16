Премьер Канады Трюдо осудил РоSSию за отравление Скрипаля

"Неприемлемо, что против граждан Великобритании применяется химоружие".

Вероятная причастность РоSSии к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании заслуживает сурового осуждения.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает "Укринформ".

"Это нападение отвратительное. Неприемлемо, что против граждан Великобритании применяется химическое оружие. Вероятная причастность РоSSии является абсолютно неприемлемой и должна быть строжайшим образом осуждена", - сказал Трюдо.

Он добавил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Канада поддерживает в этом Объединенное королевство, своего друга и союзника", - подчеркнул глава правительства Канады.

Трюдо также выразил соболезнования жертвам отравления.

Напомним, накануне лидеры США , Франции, Германии и Британии потребовали от РоSSии объяснений в связи с отравлением Скрипаля.

В 2006 году бывший полковник ГРУ Скрипаль был осужден в РоSSии за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году он получил убежище в Британии в рамках обмена шпионами.

4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР и в РоSSии.

Мэй потребовала, чтобы роSSийские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию. РоSSия оставила ультиматум без ответа, после чего Британия объявила о высылке 23 роSSийских дипломатов.