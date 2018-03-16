Трамп планирует уволить советника по нацбезопасности Макмастера, - СМИ

"Президент жаловался, что трехзвездочный генерал слишком жесткий, а его бриффинги - слишком длинные".

Президент США Дональд Трамп решил уволить своего советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера, но этот шаг, как ожидается, не будет сделан немедленно.

Об этом сообщает The Washington Post.

Ссылаясь на пять источников, знакомых с ситуацией, издание сообщает, что Трамп рассматривает несколько возможных кандидатур на смену Макмастеру, в том числе бывшего посла США в ООН Джона Болтона и Кита Келлога, начальника штаба Совета нацбезопасности.

По данным издания, недавно Трамп сообщил главе аппарата Белого дома Джону Келли, что хотел бы заменить Макмастера.

"Президент жаловался, что трехзвездочный генерал Макмастер слишком жесткий, а его бриффинги - слишком длинные и кажутся неуместными", - пишет The Washington Post.

Отмечается, что Макмастер не будет уволен немедленно, пока идет подбор кандидата на эту должность. Кроме того, Трамп готов потратить время, чтобы уход Макмастера "не выглядел для него унизительным".

Отметим, что после публикации этой статьи пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в своем Тwitter, что у президента и его советника "хорошие рабочие отношения и кадровых изменений в совете нацбезопасности нет".

Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster - contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC. — Sarah Sanders (@PressSec) 16 марта 2018 г.

Напомним, 15 марта 2017 года Сенат США утвердил генерал-лейтенанта сухопутных войск вооруженных сил США Герберта Макмастера в должности советника президента США . Макмастер является вторым советником по нацбезопасности Трампа. Он сменил на этой должности Майкла Флинна, который был уволен в связи с тем, что соврал о своих контактах с послом РоSSии в США Сергеем Кисляком.