Луценко внес в ВР представление на снятие неприкосновенности с Савченко

Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление на привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности

Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко.

Сообщается, что Савченко подозревают в нарушении законов «Посягательство на государственного или общественного деятеля», «Террористический акт», «Действия, совершенные с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий», «Приготовление к преступлению», «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору», «Создание террористической группы или террористической организации», «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».