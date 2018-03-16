Сирийские правозащитники призвали к бойкоту чемпионата мира по футболу в РоSSии

РоSSийские власти должны повлиять на Башара Асада и заставить его прекратить бомбардировки Восточной Гуты.

Более 20 сирийских организаций призвали мировое сообщество рассмотреть идею бойкота Чемпионата мира по футболу-2018, чтобы изменить политику Москвы в Сирии.

Обращение его авторы адресовали власти Великобритании, Германии, США и Франции, передает Радио Свобода.

Правозащитники считают, что роSSийские власти должны повлиять на президента Сирии Башара Асада и заставить его прекратить бомбардировки. Прежде должна быть прекращена осада Восточной Гуты, указывают сирийские правозащитники.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся в осаде. В них ограничен доступ к продовольствию, питьевой воды, медикаментов и электричества.

В середине февраля 2018 армия президента Сирии начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе. По данным Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека, за это время погибли более 900 гражданских. Представители неправительственной организации «Врачи без границ» сообщают о более тысячи погибших.

Напомним, накануне к бойкоту чемпионата мира в РоSSии призвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.