В Донецке умер создатель Хозяйственного Кодекса Украины

Валентин Мамутов после начала вооруженного конфликта оставался в Донецке из-за тяжелой болезни.

В четверг, 15 марта, на 91-м году жизни умер академик Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор Валентин Мамутов, сообщают Новости Донбасса.

«Даже сложно перечислить все достижения Валентина Карловича, которыми он обогатил не только украинскую науку, но и мировую. В частности, Валентин Карлович – один из основателей науки хозяйственного права, основатель Донецкой школы хозяйственного права, разработчик Хозяйственного кодекса Украины, основатель экономико-правового междисциплинарного направления в современном обществоведении, развившегося на базе теории хозяйственного права, основатель научной школы городоведения и выдающийся педагог», – говорится в сообщении на сайте Института экономико-правовых исследований НАН Украины.

В Донецке Мамутов возглавлял Институт экономико-правовых исследований и позднее стал его почетным директором. После начала вооруженного конфликта в 2014 году институт переехал в Киев .