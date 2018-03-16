Нардепы Гончаренко и Ивченко подрались из-за "правок Лозового", - Геращенко

Столкновение произошло в коридоре редакции "5 канала".

Между народными депутатами Вадимом Ивченко (фракция ВО "Батькивщина") и Алексеем Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко") произошла стычка в коридоре редакции "5 канала".

Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко.

"Только что в студии "5 канала" произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко. Конфликт произошел из-за закона об отмене правок Лозового", - написал Геращенко в фейсбуке в четверг вечером.

Он также разместил на своей странице в соцсети видеозапись стычки между двумя нардепами.

Геращенко отметил, что конфликт между парламентариями начался в студии и продолжился в коридоре.

"Я вызвал полицию для оформления протокола", - добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада на вечернем заседании в четверг отклонила законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки в Уголовный процессуальный кодекс, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.