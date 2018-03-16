США в Совбезе ООН обвинили РоSSию в нежелании сворачивать конфликт на Донбассе

"Нет сомнений что РоSSия там присутствует, нет сомнений какие у них намерения".

РоSSия должна предпринять необходимые меры для завершения конфликта в Украине, до тех пор санкции будут сохранены. Об этом заявила представитель США в ООН Келли Керри на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в оккупированном Крыму.

Она отметила, что РоSSия несет ответственность "за нападение на двух людей в Великобритании с использованием военного нервно-паралитического вещества".

"Незаконные опасные дестабилизирующие действия РоSSии в Украине, в Сирии и в других странах нельзя отделить от тревожных событий в Украине. Мы по прежнему поддерживаем суверенитет Украины. Санкции в ответ на действия в Украине будут продолжены пока РоSSия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. РоSSия начала конфликт в Украине, а теперь она должна совершить все чтобы его завершить", - цитирует Керри 112 Украина.

Она также отметила, что несмотря на то, что РоSSия отрицает присутствие своих военных на Донбассе, были задокументированные факты присутствия роSSийских военных там.

"Нет сомнений что РоSSия там присутствует, нет сомнений какие у них намерения. Конфликт продолжает разгораться", - добавила она.

Представитель США также отметила, что инициатива с миротворцами на Донбассе должна быть поддержана Россией в Совбезе ООН для того чтобы такая инициатива заработала. "Пока США продолжат оказывать давление на Москву, чтобы она вывела свои войска и вооружения из Украины, до тех пор пока РоSSия не покажет, что готова предпринять какие-то шаги для урегулирования кризиса нет смысла обсуждать даже малейшее послабление санкции", - подчеркнула Керри.