Нацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квот

Сумма штрафа составила 327,8 тыс. гривен.

Нацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квот
Фото: http://mediasat.info

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радиостанцию "Пятница" 327,8 тыс. гривен за несоблюдение норм о языковых квотах.

Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в Фейсбуке.

"Радиостанция "Пятница" уплатила штраф в размере 327,8 тыс. гривен, который Национальный совет наложил за нарушение квот в отношении песен на украинском языке... Напоминаю, что в промежутке с 07:00 до 14:00 доля песен на государственном языке составила 29% вместо определенных законом 30%", - написал он.

Штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора.

"Штраф, начисленный радио "Пятница", является крупнейшим за все время действия квот", - отметил Костицкий.

Радио "Пятница" входит в состав UMH radiogroup.

Напомним, летом 2016 года Рада ввела квоты на украинские песни в радиоэфире. В первый год работы закона они составляли 25% от общего времени звучания песен в течение суток. С 7 ноября 2017 года квоты увеличены до 30%, в дальнейшем их поднимут до 35%.

По состоянию на декабрь прошлого года доля украинских песен на радио выросла вдвое.


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