Нацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квот
Сумма штрафа составила 327,8 тыс. гривен.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радиостанцию "Пятница" 327,8 тыс. гривен за несоблюдение норм о языковых квотах.
Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в Фейсбуке.
"Радиостанция "Пятница" уплатила штраф в размере 327,8 тыс. гривен, который Национальный совет наложил за нарушение квот в отношении песен на украинском языке... Напоминаю, что в промежутке с 07:00 до 14:00 доля песен на государственном языке составила 29% вместо определенных законом 30%", - написал он.
Штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора.
"Штраф, начисленный радио "Пятница", является крупнейшим за все время действия квот", - отметил Костицкий.
Радио "Пятница" входит в состав UMH radiogroup.
Напомним, летом 2016 года Рада ввела квоты на украинские песни в радиоэфире. В первый год работы закона они составляли 25% от общего времени звучания песен в течение суток. С 7 ноября 2017 года квоты увеличены до 30%, в дальнейшем их поднимут до 35%.
По состоянию на декабрь прошлого года доля украинских песен на радио выросла вдвое.
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