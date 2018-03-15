Рада отказалась отменить скандальные поправки в УПК

Уже завтра правоохранительная система "может впасть в кому".

Рада отказалась отменить скандальные поправки в УПК

Верховная Рада на вечернем заседании в четверг отклонила законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки в Уголовный процессуальный кодекс, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.

"С сегодняшнего дня следователи должны обращаться с ходатайством о предоставлении разрешения на обыск, на арест имущество и назначении экспертизы в суд не по месту нахождения органа досудебного расследования, а в областной центр. Также с сегодняшнего дня все экспертизы во всех уголовных производствах будут назначаться не постановлением следователя, а следователь должен будет обращаться к следственному судьи в те 25 судов. А если мы говорим о центральных правоохранительных органах - то это Печерский и Шевченковский суд", - заявила, представляя законопроект нардеп Татьяна Острикова. Она добавила, что также разрешается обжаловать подозрения.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", законопроектом №7547 предлагалось отменить новое значение территориальной подсудности, вернув практически старую редакцию ст. 132, 184 и 234 УПК. Таким образом, ходатайства к следственному судье опять можно будет подавать там, где расположен орган досудебного расследования, без привязки к его регистрации как юридического лица.

Во-вторых, он предлагает опять исключить из сроков досудебного расследования время, потраченное на ознакомление с материалами расследования сторонами уголовного производства (ст. 219 УПК).

В-третьих, экспертизу снова можно будет проводить без определения следственного судьи (ст. 242–244 УПК).

В-четвертых у сторон уголовного производства предлагается опять отобрать возможность обжалования уведомления о подозрении на стадии досудебного расследования у следственного судьи (ст. 303 УПК).

При этом депутат Антон Геращенко перед голосованием зачитал несколько листов поправок к законопроекту, поэтому его окончательный текст пока не известен. "Все эти предложения и правки наработаны рабочей группой, согласованы с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Национальной полицией. Принятие закона в редакции, которую я только что зачитал, даст возможность убрать недостатки, которые появились в УПК Украины, которые появились Верховной Радой Украины 3 октября 2017 года закона №2147 и избежать коллапса системы досудебного расследования, который наступит уже 16 марта", - заверил он.

Генеральный прокурор Юрий Луценко, убеждая депутатов поддержать законопроект, сказал, что если он не будет принят, уже завтра правоохранительная система "может впасть в кому".

Депутаты не прислушались к его доводам и отказались не только принять законопроект в целом, но даже в первом чтении.


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