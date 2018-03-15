Премьер Словакии ушел в отставку

Правительство возглавил вице-премьер Петер Пеллегрини.

Премьер Словакии ушел в отставку
Роберт Фицо

Глава правительства Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне политического кризиса в стране, связанного с убийством журналиста Яна Куциака и его невесты.

Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на заявление президента страны Андрея Киски, передает "Интерфакс-Украина".

Преемником Фицо на посту премьера стал вице-премьер Петер Пеллегрини.

Накануне словацкие СМИ сообщили, что Фицо выдвигал президенту несколько условий, при которых он готов уйти в отставку. В частности, он просил обеспечить неизменность результатов парламентских выборов 2016 года и текущее распределение сил в парламенте. Также он просил обеспечить сохранность договоренности парламентской коалиции, что значит, что новым премьер-министром станет тот, кого предложит партия Фицо Smer ("Курс - социальная демократия").

Напомним, в конце февраля в Словакии впервые в истории страны произошло убийство журналиста - в своем доме в небольшом населенном пункте Велка Мача был застрелен журналист Ян Кучак. Он занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией. Вместе с ним была убита его невеста Марина Куснирова.

После убийства Кучака в стране разгорелся политический кризис. В отставку подал министр культуры Марек Мадарик, также свои посты покинули помощница премьер-министра Мария Трошкова и глава секретариата Совета безопасности Вилиам Ясань, упоминавшиеся в расследовании Кучака.

12 марта объявил об отставке министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк.


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