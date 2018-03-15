Порошенко гарантировал сохранение независимости НБУ при Смолие

"Независимость Национального банка для меня остается абсолютно первым приоритетом".

Порошенко гарантировал сохранение независимости НБУ при Смолие
Фото: Андрей Яницкий

Президент Петр Порошенко заявил, что Национальный банк при Валерии Гонтаревой впервые стал по-настоящему независимым. Он заверил, что при новом председателе Якове Смолией ситуация не изменится.

Об этом он сказал во время представления Смолия на должности главы НБУ.

"В течение этих почти четырех лет, возможно, впервые в нашей истории Национальный банк был по-настоящему независимым. Никто из политиков, ни парламент, ни правительство, ни президент ни одного раза указующим перстом не давал команды или выдавать рефинансирование, или убирать банк, или оставлять банк, или устанавливать ставку, или делать какие-то шаги по Фонду гарантирования физических лиц", - сказал Порошенко.

Он добавил, что назначение Смолия дает ему основания для "сдержанного оптимизма".

"Никто не выставлял никаких условий или предусловий ни по кадровым, ни по профессиональным шагам. Потому что независимость Национального банка для меня остается абсолютно первым приоритетом. Доверие и независимость", - сказал Порошенко.

Яков Смолий работает заместителем главы НБУ с апреля 2014 года. Весной 2017 года он де-факто возглавил НБУ в связи с уходом Гонтаревой в отставку, а 15 марта 2018 года был назначен на должность на постоянной основе. В июне 2017 года Смолий в интервью LB.ua сказал, что намерен сохранить курс, который был взят при Гонтаревой.


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