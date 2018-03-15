США ввели санкции против "повара Путина" и его "фабрики троллей"

В обновленный список также вошли пять сотрудников ГРУ.

Министерство финансов США расширило роSSийский санкционный список в связи с вмешательством в выборы президента США в 2016 году и кибератаками.

В обновленный санкционный список вошли 13 физических лиц, в том числе "повар Путина" Евгений Пригожин, и три организации, в числе которых Агентство интернет-исследований, также известное как "фабрика троллей", передает "Радио Свобода". Почти все физлица являются сотрудниками этого Агентства. В середине февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил их во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

По информации СМИ , Пригожин имеет непосредственное отношение к "фабрике троллей" и считается другом Владимира Путина. В марте президент РФ в интервью NBC News подтвердил факт знакомства с бизнесменом, но заявил, что тот не является его другом.

Пригожин и его компании "Конгорд менеджмент" и "Конкорд Кейтеринг" раньше были включены в другой санкционный список в связи с его ролью в агрессии против Украины.

Также санкции введены против пяти сотрудников Главного разведывательного управления РоSSии. Это Сергей Афанасьев, Владимира Алексеев, Сергей Гизунов, Игорь Коробов, Игорь Костюков, Григорий Молчанов. Им вменяют кибератаки, в том числе с применением вируса NotPetya в 2017 году.

Напомним, в США ведется расследование вероятного вмешательства РоSSии в президентские выборы в США . В начале августа 2016 года спецпрокурор Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "роSSийского следа". Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.